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Родственникам погибшей в пожаре семьи окажут помощь в Нижнем Тагиле

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Мэрия Нижнего Тагила намерена усилить меры профилактики после пожара, который унес жизни пяти человек. Власти города намерены оказать помощь родственникам погибших.

После возгорания в деревянном доме в местном садовом товариществе в мэрии была собрана комиссия по чрезвычайным ситуациям. Чиновники указали, что необходимо принять меры для предотвращения подобных трагедий в дальнейшем. Пожарные рекомендовали органам самоуправления провести инструктаж населения.

Разъяснительная работа пройдет в учреждениях культуры, спорта, социальной защиты, а также в садовых товариществах, сообщает «ТагилСити.Ру».

И.о. главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев также поручил оказать всю возможную помощь родственникам погибших.

Деревянный дом загорелся ночью 8 июня в садовом товариществе. При разборе завалов пожарные обнаружили тела двух взрослых и троих детей десяти, четырех и двух лет. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать раскаленная труба от натопленной бани. По словам очевидцев, был риск, что огонь перекинется на соседние дачи. Кроме того, пожарным удалось вытащить из дома газовый баллон и залить машину с полным бензобаком, чтобы предотвратить взрыв. Возбуждено уголовное дело.

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