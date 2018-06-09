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Эрмитаж приобрел картину современного художника за 63,7 млн рублей

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Фото: РИА Новости/Игорь Руссак
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Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге приобрел картину Ансельма Кифера «Аврора» за 63,75 млн руб. Об этом говорится на портале госзакупок.

Стоимость картины в иностранной валюте составляет €750 тыс. Из них €76,25 тыс. оплачены из средств неназванного жертвователя, сообщает телеканал «360».

Отмечается, что Эрмитаж приобрел картину 73-летнего автора в конце 2017 года на средства собственного фонда, сформированного за счет пожертвований, совместно с Благотворительным фондом Владимира Потанина. Ансельм Кифер считается одним из самых известных и дорогих художников современности. Картина должна быть передана музею не позднее конца августа 2018 года.

7 июня картина Николая Фешина «Натюрморт с ромашками» стала топ-лотом «русских торгов» Bonhams в Лондоне.

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