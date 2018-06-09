Эрмитаж приобрел картину современного художника за 63,7 млн рублей

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге приобрел картину Ансельма Кифера «Аврора» за 63,75 млн руб. Об этом говорится на портале госзакупок.

Стоимость картины в иностранной валюте составляет €750 тыс. Из них €76,25 тыс. оплачены из средств неназванного жертвователя, сообщает телеканал «360».

Отмечается, что Эрмитаж приобрел картину 73-летнего автора в конце 2017 года на средства собственного фонда, сформированного за счет пожертвований, совместно с Благотворительным фондом Владимира Потанина. Ансельм Кифер считается одним из самых известных и дорогих художников современности. Картина должна быть передана музею не позднее конца августа 2018 года.

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