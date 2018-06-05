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Президенты России и Австрии открыли выставку картин Эрмитажа в Вене

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и его австрийский коллега Александер Ван дер Беллен приняли участие в открытии выставки картин Эрмитажа в Музее истории искусств в Вене.

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«Мы участвуем в открытии уникальной выставки избранных шедевров двух ведущих музеев мира. Этот совместный проект Государственного Эрмитажа и Музея истории искусств реализован при поддержке российского «Газпрома» и австрийской компании OMV. Это своего рода подарок к юбилею энергетического сотрудничества двух стран», – подчеркнул российский лидер.

Путин отметил «оригинальный и уникальный замысел» проекта. По его словам, петербургский и венский музеи выделили по 14 полотен известнейших мастеров XVI-XVII веков из коллекции императорских семей Австрии и России.

«Произведения Рембрандта, ван Дейка, Рубенса и других великих художников собраны в содержательный дуэт. Я ничего такого еще не припомню. Такое могли сделать только два выдающихся музея», — добавил Путин.

Президент выразил уверенность, что проект двух музеев вызовет большой интерес у всех ценителей искусства. Он добавил, что осенью выставка будет представлена в Санкт-Петербурге.

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