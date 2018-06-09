«Росконтроль» назвал мурманскую треску опасной для здоровья

«Росконтроль» совместно с Союзом потребителей проверил замороженное филе трески. Исследовали пять образцов, которые поставляются на прилавки магазинов. Четыре из них производятся в Мурманской области.

Выяснилось, что два бренда — Agama и «Бухта изобилия» не соответствуют требованиям безопасности по микробиологическим показателям. Еще одна марка мурманского производства — «ВкусВилл» — требованиям безопасности соответствует, однако имеет отклонения от ГОСТа.

Продукция бренда «Штурман КФ», которая произведена в Подмосковье, также отклоняется от ГОСТа и имеет неудовлетворительные органолептические показатели.

Лишь филе трески «Бореалис» мурманской компании «Полярное море+» признано «Росконтролем» наиболее безопасным и соответствующим ГОСТу.

Как напоминает ИА «Би-порт», именно на это производство возили премьер-министра Дмитрия Медведева во время его последнего посещения Мурманска.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что 89% говядины тушеной на прилавках магазинов в Красноярске признали не соответствующей ГОСТу.