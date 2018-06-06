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Ростовская область усилит поддержку рыбоводных хозяйств

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В Ростовской области в течение двух месяцев подготовят предложения по поддержке рыбохозяйственных предприятий, сообщил пресс-центр Азовского НИИ рыбного хозяйства. 

На данный момент в данной сфере есть восемь способов получить помощь от государства. С 2014 года рыбоводные хозяйства получили 193,9 млн рублей в рамках региональной программы, отмечает RostovGazeta. В 2018 году было выделено 38,5 млн рублей. В области продолжат работу над пилотным проектом по рыбоводству.

Ранее туристический сервис Tvil.ru выяснил, где в России самая вкусная рыба и морепродукты. В топ-5 вошли Крым, Владивосток, Санкт-Петербург, Астрахань и Калининград.

В апреле губернатор Мурманской области Марина Ковтун предложила освободить предприятия, занимающиеся рыбопереработкой, от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). 

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