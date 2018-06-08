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Почти всю тушенку в красноярских магазинах признали фальсификатом

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Специалисты Росстандарта проверили говядину тушеную, которую продают в торговых сетях Красноярска. Не соответствующей ГОСТу признали 89% мясных консервов.

Образцы тушенки торговых марок высшего сорта исследовали на соответствие стандартам по физико-химическим показателям. Эксперты анализировали массовую долю жира, белка, мяса, жира и хлористого натрия.

Нарушения были обнаружены в семи из девяти образцов. В основном массовая доля жира была завышена, массовая доля мяса — занижена. Как отмечает ИА KrasnoyarskMedia, единственным полностью соответствующим ГОСТу оказался образец тушенки торговой марки «Честный продукт».

По словам замглавы экспертной комиссии, главного специалиста по стандартизации Надежды Воронкиной, в 2006 году с дегустации были сняты 40% продукции, в 2014 году — 60%, а сейчас — уже 89%.

Впрочем, директор Ассоциации сельхозтоваропроизводителей, переработчиков и торговли Сергей Новиков выразил уверенность, что ситуация изменится в ближайшее время. Дело в том, что несколько месяцев назад по поручению губернатора был утвержден план мероприятий, направленных на повышение качества продукции на рынке.

Портал iz.ru в январе сообщал о том, что на Сахалине будут производить тушенку из мяса перепелов.

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