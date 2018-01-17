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На Сахалине будут делать тушенку из перепелиного мяса

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На Сахалине может появиться производство по переработке мяса перепелов. Проектом намерено заняться крестьянско-фермерское хозяйство «Остров» в Анивском районе. Сейчас оно занимается поставками мяса в сахалинские магазины и кафе.

Как сообщили ИА SakhalinMedia в пресс-службе регионального правительства, из областного бюджета предприятию была выделена субсидия, благодаря которой на ферме было создано производство на 100 тыс. перепелов, убойный цех и пункт дезинфекции транспорта. Инвестиции составили 80 млн рублей.

В феврале 2017 года там произошел пожар. При поддержке областных властей кризис удалось преодолеть. Мощность нового инкубатория сейчас в три раза больше старого. А значит объемы производства будут увеличены втрое.

Предполагается, что тушенка из перепелов будет продаваться в стеклянных банках.

«Такой опыт в России уже есть. Мы привозили сюда образцы продукции, пробовали», — цитирует агентство председателя крестьянско-фермерского хозяйства Сергея Кима.

Как заявил, в свою очередь, представитель регионального министерства сельского хозяйства Илья Юрьев, на развитие животноводства в Сахалинской области в этом году будет выделено 867 млн рублей. Поддержка отрасли выросла на 40%.

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