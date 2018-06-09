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Синие пчелы напугали жителей Новосибирской области

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Жители Новосибирской области обеспокоены появлением пчел необычного синего цвета. Фото насекомых стали чаще появляться в социальных сетях. Старожилы называют их «синими шершнями».

Впрочем, по мнению ученых, на которых ссылается портал vn.ru, на самом деле это это Xylocopa valga или пчела-плотник. Как сказал энтомолог Института систематики и экологии животных СО РАН Юрий Данилов, это обычное насекомое, правда, водится оно на юге России. В Новосибирской области встречается редко, только в южных районах — Карасукском, Краснозерском, Кочковском, Сузунском.

Пчела-плотник обычно живет в древесине, выгрызая там удлиненные ходы, в которых закладывает ячейки с потомством. Может селиться в деревянных телеграфных столбах. Из-за невысокой численности в области синяя пчела не приносит вреда из-за своей гнездостроительной деятельности, но при этом полезна как опылитель растений.

Пчелы-плотники, по словам ученого, миролюбивые насекомые. Они могут ужалить только тогда, когда их пытаются схватить рукой. Первыми они нападать не будут.

Портал iz.ru 1 июня сообщил о том, что специалисты извлекли из стен дома жительницы американского Хьюстона более 70 тыс. пчел. Насекомые мешали хозяйке дома жить на протяжении 40 лет. Она периодически обращалась за помощью к дезинсекторам, но каждый раз пчелы возвращались.

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