Пчела избрана символом Симферополя

Власти Симферополя начинают кампанию по продвижению образа пчелы как символа города. В ближайшее время будет разработано шуточное изображение этого насекомого. По словам главы городской администрации Игоря Лукашева, символ будет разработан в различных вариантах: графическом, кукольном и скульптурном.

Между тем, в столице Крыма уже начали появляться изображения сот. Так, их можно заметить на новых скамейках, которые подарила городу одна из крымских строительных компаний, отмечает ИА «Крыминформ».

Власти Симферополя ранее заявляли о намерениях разработать символ города по примеру Йошкина кота из Марий Эл или Чижика-Пыжика из Санкт-Петербурга.

Изображение летящей пчелы как символа пользы есть на гербе Симферополя. Агентство поясняет, что название столицы полуострова переводится как «город пользы» или «город – собиратель».