Саратовский аэропорт Гагарин введут в эксплуатацию летом 2019 года

Летом 2019 года в эксплуатацию будет введен новый аэропорт Гагарин, который строится под селом Сабуровка в 30 км от Саратова. После этого действующий аэропорт будет закрыт. Об этом сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.

Он посетил стройку и выяснил, что в новом комплексе не всё гладко: так, из-за слабого грунта придется переделать 600 м взлетной полосы. В ближайшее время должно состояться специальное совещание по этой проблеме.

Глава Росавиации призвал ускорить ход работ. По его словам, которые приводит ИА «Взгляд-инфо», необходимо нарастить темпы работ, особенно по федеральной части, чтобы обеспечить ввод в эксплуатацию в начале следующего лета.

Напомним, единственный действующий аэропорт Саратова Центральный был открыт в 1931 году. Его эксплуатирует авиакомпания «Саратовские авиалинии», у которой сейчас аннулирован сертификат эксплуатанта. Компания объявила о массовом сокращении штата и прекратила полеты.

Новому международному аэропорту в Саратовской области по распоряжению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева присвоено наименование Гагарин в честь летчика-космонавта Юрия Гагарина.