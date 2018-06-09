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Правообладатели попросили «Яндекс» удалить из поиска пиратские сайты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Ведущие ассоциации производителей и распространителей контента в России направили генеральному директору «Яндекса» Аркадию Воложу письмо с требованием удалить пиратские сайты из поисковой системы.

Письмо подписали Медиа-коммуникационный союз, Ассоциация интернет-видео, Национальная федерация музыкальной индустрии и Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий. Авторы считают, что пиратство угрожает национальной экономике, социальной и культурной сфере, а также мешает российским гражданам реализовать творческий потенциал, сообщает «РИА Новости».

Также представители ассоциаций заявили, что с помощью возможностей «Яндекса» нелегальные распространители получают прибыль, которая могла быть инвестирована в отрасль за счет распространения легального контента.

В свою очередь в пресс-службе «Яндекса» ответили, что поисковая система работает в полном соответствии с законодательством России и выступает за честный интернет.

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