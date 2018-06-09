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МЭР разработало меры для создания крупных городских агломераций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Минэкономразвития разработало «Стратегию пространственного развития» (документ есть в распоряжении «Известий»). В частности, крупными агломерациями планируют сделать города с населением 100–500 тыс. человек.

Согласно проекту, валовый региональный продукт (ВРП) отдельных субъектов РФ, в которых располагаются центры экономического роста, может ежегодно расти на 3,7% после 2025 года вместо 1% сейчас.

Для этого правительству и региональным властям необходимо модернизировать инфраструктуру в субъектах и создать условия, при которых россияне не захотят уезжать из малонаселенных пунктов.

Цель программы заключается в раскрытии потенциала для экономического роста и развития человеческого капитала в регионах.

Подробнее — в материале «Известий»:

Пространственное развитие ускорит рост регионального продукта

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