Пространственное развитие ускорит рост регионального продукта

Валовый региональный продукт (ВРП) отдельных субъектов Федерации, в которых располагаются центры экономического роста, может ежегодно расти на 3,7% после 2025 года вместо 1% сейчас. Об этом говорится в проекте Стратегии пространственного развития. Минэкономразвития готовит ее по поручению президента (документ есть в распоряжении «Известий»). Для этого правительству и региональным властям будет необходимо модернизировать инфраструктуру в субъектах и создать условия, при которых россияне не захотят уезжать из малонаселенных пунктов. Эксперты оценили затраты на строительство городских агломераций в 5 трлн рублей.

Крупнейшими центрами экономического роста в России сейчас являются Москва и Санкт-Петербург. Суммарный вклад этих двух городских агломераций в увеличение ВВП страны составляет 26%, говорится в проекте Стратегии пространственного развития. Ее цель — формирование государственной политики, которая раскроет потенциал для экономического роста и развития человеческого капитала в регионах.

Крупными агломерациями планируют сделать города с прилегающими территориями с численностью населения более 500 тыс. человек, города с населением в диапазоне 100–500 тыс. человек, а также сельские территории с высокой производительностью в сфере добычи полезных ископаемых и агропрома.

Применение мер по пространственному развитию позволит увеличить ежегодный рост ВРП городских агломераций до 3,7% c 2025 года, отмечается в документе. В прошлом году их ВРП увеличился на 1%.

Крупнейшие города и прилегающие территории в проекте стратегии предлагается развивать путем поддержки высокотехнологических и наукоемких отраслей, развития медицинских центров и учреждений профессионального образования, повышения доступности комфортного жилья, улучшения состояния окружающей среды за счет современных систем очистки выбросов.

Также планируется снятие транспортных ограничений в регионах. В частности, в документе предлагается создать узловые аэропорты и «хабы», увеличить мощности морских портов, развить единую глубоководную систему европейской части России, чтобы раскрыть потенциал речного судоходства.

Средние и малые города, а также сельские территории прежде всего предлагается развивать с помощью популяризации предпринимательства и дистанционного обучения среди местного населения, а также благоустройства населенных пунктов.

В пресс-службе Минэкономразвития «Известиям» сообщили, что доработанный проект стратегии будет внесен в правительство в августе. В документе не сказано, сколько средств потребуется на реализацию всех необходимых мер. Однако там отмечается, что помимо бюджетных денег должны быть привлечены частные средства: с помощью механизма государственно-частного партнерства и «инфраструктурной ипотеки».

На строительство городских агломераций в течение шести лет потребуются средства в пределах 5 трлн рублей, считает замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

Главной проблемой регионального развития России является тот факт, что высококвалифицированные специалисты из субъектов уезжают в Москву, отметил профессор Московского гуманитарного университета Алексей Скопин. В результате в регионах происходит деквалификация населения, отметил он. Решать проблемы в регионах нужно не новыми затратными проектами, а нестандартными способами. Например, внедрять новые виды транспорта, в частности, моторные лодки в населенных пунктах с развитым речным сообщением, считает эксперт.

Реализация мер пространственного развития должна увеличить численность населения, проживающего в пределах двух часов езды от крупных городов, на 7 млн человек к 2025 году и на 15 млн человек — к 2035 году, говорится в документе. При этом доля дорог в нормативном состоянии между крупными городами и небольшими населенными пунктами должна составлять не менее 85% после 2035 года.