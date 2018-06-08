Регулирование работы общепита со спиртным предложили отдать регионам

Властям регионов могут вернуть право ограничивать время и место работы заведений общепита с алкоголем вплоть до полного запрета. Роспотребнадзор поддержал соответствующую инициативу самарских депутатов, которые утверждали, что подобные заведения доставляют неудобства гражданам, проживающим поблизости.

Об этом говорится в письме Роспотребнадзора в Минфин, которое завизировано главным санитарным врачом Анной Поповой (есть у «Известий»). По мнению Поповой, снижение ограничения розничной продажи алкогольной продукции является одной из мер реализации госполитики по снижению масштабов злоупотребления спиртным.

Ранее в Минфине выступили против инициативы. Ведомство отмечало, что введение дополнительных ограничений на продажу алкоголя в общепите может отрицательно сказаться на рентабельности предприятий. Минфин и Роспотребнадзор составили таблицу разногласий, которая должна быть рассмотрена в аппарате правительства.

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Регулирование работы общепита со спиртным предлагают отдать регионам