Памятник Зельдину откроют на Новодевичьем кладбище 13 июня

Памятник народному артисту СССР Владимиру Зельдину откроют на Новодевичьем кладбище в Москве 13 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального академического театра Российской армии.

Торжественное открытие памятника пройдет 13 июня в 12:00 мск. Монумент выполнен по проекту скульптора Максима Малашенко, студии военных художников имени Грекова, сообщает РИАМО.

Церемонию посетят статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков, а также известные режиссеры, артисты, журналисты и поклонники таланта народного артиста Зельдина. Среди них — режиссер Юлий Гусман, народные артисты Людмила Чурсина, Борис Морозов, Ольга Богданова, Алина Покровская и другие.

Владимир Зельдин скончался в Москве 31 октября 2016 года на 102-м году жизни. С воинскими почестями он был похоронен на Новодевичьем кладбище.