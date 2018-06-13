Спрос на символику ЧМ по футболу вырос в четыре раза

Количество поисковых запросов на сайте объявлений «Юла», связанных с символикой чемпионата мира по футболу, вырос в мае в четыре раза по сравнению с началом года, сообщили в компании. Большая часть таких запросов (78%) касается официального талисмана соревнования — волка Забиваки. На втором месте (15%) — монеты, выпущенные специально к мероприятию, на третьем (2%) — футбольный мяч ФИФА.

Кроме того, среди другой атрибутики к чемпионату мира популярностью пользуются футболка ФИФА, кружка и шапка болельщика, а также кубок и рюкзак с символикой Международной федерации футбола. Меньше всего пользователи интересуются носками и чехлом для телефона ФИФА.

Больше всего объявлений о продаже сувенирной продукции с символикой мундиаля опубликовано в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Средняя цена футбольной атрибутики в России составила 990 рублей за штуку.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Президент ФИФА Джанни Инфантино посетит все матчи мундиаля. Последняя крупная партия билетов на все матчи предстоящего чемпионата мира по футболу — 100 тыс. билетов — поступила в продажу 8 июня.

В первом матче мирового первенства россияне сыграют с Саудовской Аравией. Встреча состоится на стадионе «Лужники».