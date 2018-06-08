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Власти Украины могут не пустить Литвинову на похороны Муратовой

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Фото: Global Look Press/Anton Belitsky
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Сотрудники госпогранслужбы Украины проверят, не нарушала ли российская актриса Рената Литвинова законодательство страны. Поводом послужило ее заявление о намерении приехать на похороны культового режиссера Киры Муратовой в Одессу. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«В любом случае будем изучать информацию — проверять, были ли с ее (Литвиновой. — Ред.) стороны нарушения украинского законодательства, и принимать решения в пределах действующих полномочий», — цитирует слова Слободяна телеканал «360» со ссылкой на агентство УНН.

Советский и украинский режиссер и сценарист Кира Муратова скончалась 6 июня в возрасте 83 лет в Одессе. Муратова была ярчайшим режиссером своего поколения и отличалась неповторимым стилем. Последними работами режиссера стали драмы «Мелодия для шарманки» и «Вечное возвращение. Кастинг».

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