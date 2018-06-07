Худрук театра «Модерн» прокомментировал смерть режиссера Муратовой

Без Киры Муратовой кино окончательно скатится в примитив. Таким образом сообщение о кончине культового режиссера прокомментировал художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.

«Кира Муратова — абсолютно культурное явление. Мне кажется, что она вышла за пределы просто понятия «кино». Она шире и глубже, чем просто кино в привычном его понимании. Я бы назвал ее очень емким и правильным словом «художник». И, безусловно, она — целая эпоха», — заявил он в беседе с НСН.

Грымов также добавил, что такое кино, как фильмы Муратовой, уже никто не будет снимать, потому что «всё превратилось в примитив», а кино как «осмысление жизни» уже в прошлом.

Кира Муратова умерла в Одессе 6 июня на 84-м году жизни. По мнению коллег, Муратова была ярчайшим режиссером своего поколения и отличалась неповторимым стилем. Среди ее работ — фильмы «Мелодия для шарманки», «Короткие встречи», «Вечное возращение», «Долгие проводы» и др.