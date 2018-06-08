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Роскомнадзор заблокировал почти 100 сайтов с ответами на ЕГЭ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Роскомнадзор заблокировал 93 сайта или отдельные страницы, содержащие ответы на вопросы Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Решение было принято на основании судебных решений.

Отмечается, что на отдельных порталах размещались также рекомендации по сдаче экзаменов без изучения необходимого предмета. На сегодняшний день подавляющее большинство владельцев ресурсов уже ограничили доступ к информации, остальным направлены уведомления.

В конце мая Роскомнадзор совместно с компанией Mail.Ru заблокировал 30 колумбайн-сообществ, которые пропагандировали асоциальное поведение. В основном такие странички размещались в социальной сети «ВКонтакте».

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