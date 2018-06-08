В США врач по телевизору диагностировал у женщины рак и спас ей жизнь

Отоларинголог из Нью-Йорка Эрик Войгт (Erich Voigt) спас жизнь 32-летней участнице телешоу Николь МакГиннесс (Nicole McGuinness), заметив у нее на шее небольшую шишку, сообщает ABC News.

МакГиннесс в сентябре прошлого года снялась в эпизоде телешоу Beachfront Bargain Hunt. Незадолго до этого она прошла лечение от опухоли головного мозга.

Войгт увидел эпизод с участием женщины случайно, но сразу обратил внимание на образование в районе ее шеи.«Как отоларинголог я обучен замечать такие вещи», — сказал врач.

Диагност понял, что МакГиннесс нуждается в немедленной помощи, но не знал ее имени. Тогда Войгт обратился к своим друзьям в Facebook. Он опубликовал в соцсети ролик из передачи с участием женщины в надежде выйти с ней на связь. Это помогло, и в конце концов Войгт связался с ней.

Пережившая опухоль мозга женщина сделала все необходимые процедуры и выяснила, что теперь страдает от рака щитовидной железы. Сейчас с пациенткой работает группа врачей.

«Это просто чудо, по-моему, что он случайно увидел это по телевизору. Я не могу выразить, насколько я благодарна», — рассказала МакГиннесс.

В апреле сообщалось, что швейцарские ученые создали татуировку, способную указывать на развитие рака в организме на начальных стадиях болезни.