Ученые уличили художников в неправильном изображении молнии

Ученые Будапештского университета проанализировали около ста известных картин с молниями и назвали большинство изображений художников неправильными.

Исследователи сопоставили картины с фотографиями и заявили, что художники рисуют молнии с меньшим количеством ветвей, передает «РИА Новости».

Отмечается, что на это повлияла античная традиция, согласно которой молния изображается в виде зигзага, а не в виде древовидной структуры.

Специалисты из Калифорнийского университета ранее установили, что выражение лица Моны Лизы зависит от настроения человека, который на нее смотрит.