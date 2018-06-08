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Ученые уличили художников в неправильном изображении молнии

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Ученые Будапештского университета проанализировали около ста известных картин с молниями и назвали большинство изображений художников неправильными.

Исследователи сопоставили картины с фотографиями и заявили, что художники рисуют молнии с меньшим количеством ветвей, передает «РИА Новости».

Отмечается, что на это повлияла античная традиция, согласно которой молния изображается в виде зигзага, а не в виде древовидной структуры.

Специалисты из Калифорнийского университета ранее установили, что выражение лица Моны Лизы зависит от настроения человека, который на нее смотрит. 

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