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В Германии молния ударила в делавших селфи девушек

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Молния ударила в двух девушек, делавших селфи во время грозы в Германии.

По данным Associated Press, инцидент произошел на западе страны. Обе девушки — 21 и 23 лет — госпитализированы с серьезными травмами.

Как отмечает «Газета.ру», одежда на пострадавших была разорвана. Прохожий обнаружил их на улице, девушки были без сознания.

К настоящему моменту одна из них пришла в себя и рассказала, что помнит только, как шла по дороге с подругой и фотографировалась.

Вторая пострадавшая до сих пор в реанимации.

17 мая сообщалось, что в двух рабочих из Липецка, находящихся на крыше строящегося дома, ударила молния. Один мужчина госпитализирован, другой погиб на месте.

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