В Германии молния ударила в делавших селфи девушек
Молния ударила в двух девушек, делавших селфи во время грозы в Германии.
По данным Associated Press, инцидент произошел на западе страны. Обе девушки — 21 и 23 лет — госпитализированы с серьезными травмами.
Как отмечает «Газета.ру», одежда на пострадавших была разорвана. Прохожий обнаружил их на улице, девушки были без сознания.
К настоящему моменту одна из них пришла в себя и рассказала, что помнит только, как шла по дороге с подругой и фотографировалась.
Вторая пострадавшая до сих пор в реанимации.
17 мая сообщалось, что в двух рабочих из Липецка, находящихся на крыше строящегося дома, ударила молния. Один мужчина госпитализирован, другой погиб на месте.