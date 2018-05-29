В Германии молния ударила в делавших селфи девушек

Молния ударила в двух девушек, делавших селфи во время грозы в Германии.

По данным Associated Press, инцидент произошел на западе страны. Обе девушки — 21 и 23 лет — госпитализированы с серьезными травмами.

Как отмечает «Газета.ру», одежда на пострадавших была разорвана. Прохожий обнаружил их на улице, девушки были без сознания.

К настоящему моменту одна из них пришла в себя и рассказала, что помнит только, как шла по дороге с подругой и фотографировалась.

Вторая пострадавшая до сих пор в реанимации.

17 мая сообщалось, что в двух рабочих из Липецка, находящихся на крыше строящегося дома, ударила молния. Один мужчина госпитализирован, другой погиб на месте.