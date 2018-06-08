Италия готова обсуждать статус Крыма

Новое итальянское правительство готово к обсуждению всех тем, в том числе и статуса Крыма. С таким заявлением выступил вице-премьер, глава МВД Маттео Сальвини.

Отвечая на вопрос о возможности признания статуса Крыма Сальвини заявил, что данный вопрос относится к области министерства иностранных дел, но подчеркнул, что обсуждаться будут все темы, сообщает ТАСС.

Сальвини является партийным лидером «Лиги», которая не так давно вошла в коалиционное правительство с партией «Движение «5 звезд». В октябре 2014 года он посещал Крым в составе первой европейской делегации после референдума о присоединении полуострова к России.

Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам всенародного референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова высказалось в поддержку этого решения. На Украине результаты волеизъявления не признали, однако в Москве настаивают на том, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.