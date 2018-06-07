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Более 100 тыс. билетов на ЧМ по футболу выставят на продажу 8 июня

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Фото: ТАСС/Стоян Васев
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Более 100 тыс. билетов на чемпионат мира по футболу, которые ранее были зарезервированы для различных клиентских групп ФИФА, выставят на продажу 8 июня, сообщили в организации.

Приобрести их можно будет начиная с 23:00 по мск 8 июня на сайте международной организации. На портале будут представлены билеты на все матчи мундиаля, а также на определенные из 4-й категории (специально зарезервирована для резидентов РФ. — Прим iz.ru). Кроме того, желающие смогут купить билеты на места с ограниченным обзором, сообщает «Спорт-Экспресс».

4 июня был объявлен окончательный состав сборной России из 23 спортсменов. Финальная часть чемпионата мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. В группе А россияне сыграют с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

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