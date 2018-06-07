Экс-сотрудника ИК в Липецке будут судить за взятку

Правоохранительные органы Липецка заявили о завершении расследования в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии, которого обвиняют в получении взятки.

Как установило следствие, в феврале 2018 года обвиняемый, будучи начальником одного из отделов ИК-6 УФСИН РФ по Липецкой области, за 3 тыс. рублей пытался передать осужденному четыре мобильных телефона и зарядки к ним.

При досмотре майора внутренней службы задержали с поличным. Взятку он получил на банковский счет и успел распорядиться деньгами.

Как отмечает GOROD48, обвиняемый полностью признал свою вину и подробно рассказал о том, при каких обстоятельствах была получена взятка. За это ему могут смягчить наказание.

Санкция статьи, по которой заведено уголовное дело, предусматривает штраф до 200 тыс. рублей, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до 1 года.

Портал iz.ru 4 июня сообщал о том, что в отношении начальника колонии-поселения в Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной заготовки и продажи древесины. Сумма ущерба от его действий оценивается в 800 тыс. рублей.