Начальника иркутской колонии подозревают в вырубке и продаже леса

Уголовное дело возбуждено в отношении начальника колонии-поселения в Нижнеингашском районе Иркутской области. Его подозревают в незаконной заготовке и продаже древесины. Статья — «Злоупотребление служебными полномочиями».

Как сообщает ИА KrasnoyarskMedia, следствие считает, что фигурант дела с февраля по апрель 2018 года приказал четверым осужденным заготовить лес, а затем вывезти древесину и продать ее. В результате было спилено 577 деревьев. Все вырученные от их продажи деньги — более 800 тыс. рублей — начальник колонии забрал себе.

Следствие отмечает, что деревья были спилены на землях сельхозназначения, на которых делать это запрещено, и начальник колонии якобы про этот запрет знал.

В мае портал iz.ru сообщал о том, что в отношении экс-сотрудника исправительной колонии в Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту взятки. Его обвиняют в попытке передать одному из осужденных мобильные телефоны за 3 тыс. рублей.