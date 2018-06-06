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Директор «Крым-Фармации» задержана по подозрению в получении взятки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Директор госпредприятия «Крым-Фармация» задержана по подозрению в получении взятки в 400 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по региону.

По данным следствия, подозреваемая получила взятку в размере 400 тыс. рублей 6 июня 2018 года. Представители двух фармацевтических предприятий передали ей денежные средства за покровительство и разрешение вопросов по поводу дебиторской задолженности за ранее поставленный товар перед данными компаниями, сообщает ТАСС.

Сотрудники управления по борьбе с экономической преступностью и противодействию коррупции МВД по Республике Крым задержали подозреваемую сразу после передачи денег. В отношении чиновницы возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в крупном размере.

В мае Верховный суд России подготовил документ, согласно которому взяткодателям не вернут деньги, даже если они сообщили о своем преступлении и были освобождены от наказания. Все средства должны быть обращены в доход государства.

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