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Бывший премьер Киргизии арестован по делу о коррупции

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Фото: ТАСС/Анна Исакова
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Бывший премьер-министр Киргизии Сапар Исаков арестован по обвинению во взяточничестве. Экс-глава правительства будет содержаться в СИЗО до конца срока следствия. Соответствующее решение принял Первомайский районный суд Бишкека во вторник, 5 июня.

Исакову предъявлены обвинения по факту коррупции при модернизации ТЭЦ в столице страны. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 303 (коррупция) УК Киргизии. Изначально бывшего чиновника оставили под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности республики.

Сапар Исаков возглавил правительство Киргизии 25 августа 2017 года. В апреле текущего года кабинету министров вынесли вотум недоверия, что привело к его отставке.

В начале года на ТЭЦ в Бишкеке произошли сразу две аварии. В результате температура в квартирах опустилась до 10–12 градусов. Исаков обещал, что все виновные понесут ответственность вне зависимости от занимаемой должности.

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