Путин призвал выработать адекватные схемы европейской безопасности

Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» назвал выход США из договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) попыткой разрушить стратегический паритет и призвал сесть за стол переговоров, чтобы выработать адекватные схемы европейской безопасности.

«Выход США из договора по противоракетной обороне — это попытка сломать этот стратегический паритет, но мы на него отвечаем, в своем послании я об этом говорил: современные системы наших вооружений, которые разработаны, ставятся уже на вооружение, — они этот паритет, безусловно, сохраняют», — заявил глава государства.