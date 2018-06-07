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Путин призвал выработать адекватные схемы европейской безопасности

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» назвал выход США из договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) попыткой разрушить стратегический паритет и призвал сесть за стол переговоров, чтобы выработать адекватные схемы европейской безопасности.

«Выход США из договора по противоракетной обороне — это попытка сломать этот стратегический паритет, но мы на него отвечаем, в своем послании я об этом говорил: современные системы наших вооружений, которые разработаны, ставятся уже на вооружение, — они этот паритет, безусловно, сохраняют», — заявил глава государства.

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