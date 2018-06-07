Путин назвал борьбу с бедностью главной задачей налоговых маневров

Президент России Владимир Путин заявил, что главная задача налоговых маневров — не увеличение людей, живущих за чертой бедности, а сокращение их числа. Об этом глава государства сказал во время «прямой линии».

«Мы точно должны решить одну из главных задач — уменьшение числа бедных и числа людей, живущих за чертой бедности», — сказал президент.

По его словам, налоговые маневры позволят направить ресурсы на решение данной задачи. Путин добавил, что сейчас необходимо создать такие условия, при которых государство сможет оказывать помощь именно тем, кто нуждается в этом.

«То есть сделать ее более адресной», — добавил глава государства.

Также Путин сообщил, что правительство страны должно в ближайшее время определиться с налоговой политикой. Она должна быть стабильной на ближайшие шесть лет.