Путин заявил о необходимости стабильности налоговой политики на ближайшие шесть лет

Президент России Владимир Путин сообщил, что правительство страны должно в ближайшее время определиться с налоговой политикой. Она должна быть стабильной на ближайшие шесть лет, сообщил глава государства во время «прямой линии».

Он также отметил, что изменения налоговой политики должны дать дополнительные средства для реализации майского указа.

Кроме того, Путин сообщил, что вводить дифференцированную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) было признано нецелесообразным.

«Мы долго думали на этот счет, и на первый взгляд дифференцированная шкала налога на доходы физических лиц, кажется, выглядит более социально справедливой, то есть кто больше получает, тот и должен больше платить. Практика сложнее, чем эти теоретические формулы», — сказал президент.

Также, по его словам, налог с продаж неизбежно провоцирует инфляцию.

В конце мая глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что повышения налогов, в том числе налога на добавленную стоимость (НДС), можно избежать, увеличив цену отсечения в бюджетном правиле для нефти до $45 за баррель.