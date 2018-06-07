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Британским лордам запретили спать во время заседаний

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Фото: Global Look Press/ZUMA/David Wimsett
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В британском парламенте распространили документ, согласно которому членам палаты лордов запрещено спать во время заседаний. Кроме того, им нужно соблюдать соответствующие правила поведения.

По данным газеты The Times, в последние месяцы поведение в верхней палате парламента не соответствовало общепринятым нормам. В числе главных проступков парламентариев оказались громкие разговоры, крики, а также сон во время дебатов. 

В феврале 2018 года заместитель министра по вопросам международного развития Майкл Бейтс опоздал на заседание палаты лордов. После этого политик планировал покинуть свой пост, но британский премьер Тереза Мэй отказалась принять его отставку.

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