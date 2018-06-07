Спасатели нашли заблудившихся на Эльбрусе иностранных альпинистов‍

Группа иностранных туристов была найдена на горе Эльбрус в результате поисково-спасательных работ, передает сайт ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии в четверг, 7 июня.

«Группа туристов из трех человек, граждане Республики Германия были обнаружены на высоте 4750 м, спасатели спустили их на базу «Приют 11», высота 4200 м, где от дальнейшей помощи они отказались», — говорится в сообщении.

Также была оказана помощь польской группе из двух человек по спуску на поляну Терскол.

«Состояние всех туристов стабильное, в медицинской помощи не нуждаются», — передает сайт.

17 мая стало известно, что в Непале погиб башкирский альпинист Рустам Амитров. Его супруга сообщила в соцсетях, что мужчина страдал острой горной болезнью.