Прямой эфир

Первый перелет над Кавказом на воздушных шарах прошел в Карачаево-Черкесии

0
Фото: TASS/PA Images/PIXSELL/Borna Filic
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Команда российских воздухоплавателей «Аэронатс» совершила первый в истории 100-километровый перелет на воздушных шарах над Главным Кавказским хребтом в субботу, 19 мая.

Как рассказали участники экспедиции, перелет прошел на трех воздушных шарах над Главным Кавказским хребтом. Это был первый беспосадочный перелет от долины Домбай в Карачаево-Черкесии до селения Кичи-Балык недалеко от Кисловодска Ставропольского края. За пять часов воздухоплаватели преодолели около 100 км, сообщает NewsTracker.

Полет прошел на высотах от 5840 до 6200 м — это предельная для воздушных шаров высота. Как рассказал пилот ростовской Федерации воздухоплавания Александр Галкин, в каждой корзине по два пилота. Во время полета они контролируют друг друга, в том числе задают контрольные вопросы, чтобы узнать, всё ли в порядке с напарником на такой высоте.

В районе Эльбруса скорость ветра составляла 30–50 км/ч. Из-за облачности воздухоплаватели не смогли увидеть главную вершину в полной красе. Они смогли наблюдать только пик в разрывах облаков.

«Мы достигли своей цели. Мы единственные, кто летает над четырехтысячниками Кавказа», — сказал пилот команды «Аэронатс» Сергей Латыпов.

4 февраля стало известно о том, что Сингапур намерен запустить первый пилотируемый воздушный шар, который сможет доставить человека в стратосферу. Для пилота разработана специальная капсула, в которой поддерживается стабильное давление и температура воздуха в пределах 28 градусов Цельсия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фестиваль воздушных шаров начался в Краснодарском крае
Гигантский аэростат «Россия» совершил перелет с Кубани в Крым

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017