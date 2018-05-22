Первый перелет над Кавказом на воздушных шарах прошел в Карачаево-Черкесии

Команда российских воздухоплавателей «Аэронатс» совершила первый в истории 100-километровый перелет на воздушных шарах над Главным Кавказским хребтом в субботу, 19 мая.

Как рассказали участники экспедиции, перелет прошел на трех воздушных шарах над Главным Кавказским хребтом. Это был первый беспосадочный перелет от долины Домбай в Карачаево-Черкесии до селения Кичи-Балык недалеко от Кисловодска Ставропольского края. За пять часов воздухоплаватели преодолели около 100 км, сообщает NewsTracker.

Полет прошел на высотах от 5840 до 6200 м — это предельная для воздушных шаров высота. Как рассказал пилот ростовской Федерации воздухоплавания Александр Галкин, в каждой корзине по два пилота. Во время полета они контролируют друг друга, в том числе задают контрольные вопросы, чтобы узнать, всё ли в порядке с напарником на такой высоте.

В районе Эльбруса скорость ветра составляла 30–50 км/ч. Из-за облачности воздухоплаватели не смогли увидеть главную вершину в полной красе. Они смогли наблюдать только пик в разрывах облаков.

«Мы достигли своей цели. Мы единственные, кто летает над четырехтысячниками Кавказа», — сказал пилот команды «Аэронатс» Сергей Латыпов.

4 февраля стало известно о том, что Сингапур намерен запустить первый пилотируемый воздушный шар, который сможет доставить человека в стратосферу. Для пилота разработана специальная капсула, в которой поддерживается стабильное давление и температура воздуха в пределах 28 градусов Цельсия.