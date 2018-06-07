НКО-иноагентам запретят участвовать в антикоррупционной экспертизе

Минюст предлагает установить ограничения для специалистов, которые проводят независимую антикоррупционную экспертизу российских законопроектов, постановлений и указов.

Такие нормы содержатся в правительственном законопроекте, который 7 июня обсудит комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции («Известия» ознакомились с документом).

Официальный статус не смогут получить иностранные организации, а также НКО-иноагенты. Запрет также будет введен для чиновников, уволенных в связи с утратой доверия, и граждан с судимостью.

«Нельзя допустить, чтобы иностранные агенты вносили смуту в политическую обстановку, намеренно некорректно трактовали нормы законов», — заявил «Известиям» замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный («Единая Россия»).

Подробнее — в материале «Известий»:

Иностранцев отстранят от экспертизы