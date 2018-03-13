Минюст РФ включил иностранные организации в список НКО-иноагентов

Министерство юстиции Российской Федерации обновило список НКО-иноагентов и добавило в него «Европейскую платформу за демократические выборы» и Международный центр электоральных исследований. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что обе организации, признанные нежелательными на территории Российской Федерации, занимались наблюдением на выборах.

«Европейская платформа за демократические выборы» является немецкой организацией, а Международный центр электоральных исследований принадлежит Литовской Республике.