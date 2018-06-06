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Астахов считает правомерным доступ родителей к данным о здоровье детей до 18 лет

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Законопроект о доступе родителей к получению медицинской документации своих детей от 15 до 18 лет является правомерным с юридической стороны, так как до совершеннолетия родители полностью отвечают за своего ребенка. Такое мнение высказал адвокат Павел Астахов.

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«Да, он может совершать отдельные сделки, он может нести ответственность с 14 лет, вплоть до уголовной, но тем не менее родители, опекуны и попечители обязаны содержать своих детей до полного совершеннолетия», — заявил Астахов НСН.

Он напомнил также, что вопрос содержания продлевается на период очного обучения, подчеркнув, что до совершеннолетия находящийся под опекой родителей ребенок должен быть обеспечен полностью, в том числе и с медицинской точки зрения, поскольку именно родители отвечают за сохранность его здоровья.

Если родители не знают о какой-нибудь страшной или смертельной болезни своего ребенка, то помочь ему они не могут. При этом они несут за это ответственность, что является странным, отметил адвокат.

Астахов подчеркнул, что должен быть баланс, которого сейчас нет. «Например, когда несовершеннолетняя девочка скрывает свою беременность и идет самостоятельно решать этот вопрос», — привел пример эксперт. Подобные вопросы должны решаться, с одной стороны, с соблюдением прав ребенка, а с другой — обязанностей родителей.

Ранее «Коммерсант» написал, что депутаты Госдумы рассмотрят на осенней сессии законопроект, который позволит родителям получать доступ к медицинской документации своих детей в возрасте от 15 до 18 лет, в настоящее время составляющую врачебную тайну.

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