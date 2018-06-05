Глава ГИБДД призвал создать родительское движение за безопасность детей на дорогах

Причиной гибели детей на загородных дорогах чаще всего становятся нарушения правил дорожного движения их родителями, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.

«Основной причиной ДТП, повлекших гибель детей-пассажиров на загородных дорогах, является несоблюдение скоростного режима и выезд на полосу встречного движения; в черте городов и населенных пунктов — несоблюдение правил проезда перекрестков», — сообщили в пресс-службе ГИБДД во вторник, 5 июня.

Черников также отметил, что присутствие ребенка в салоне автомобиля не делает родителей более ответственными.

В связи с этим он призвал создать родительское общественное движение за повышение безопасности на дорогах. Присоединиться к нему можно в социальных сетях «Вконтакте», Facebook и Instagram, разместив фото и видео с хештегом #НаучиРебенкаПДД.