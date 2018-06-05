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Глава ГИБДД призвал создать родительское движение за безопасность детей на дорогах

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Причиной гибели детей на загородных дорогах чаще всего становятся нарушения правил дорожного движения их родителями, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.

«Основной причиной ДТП, повлекших гибель детей-пассажиров на загородных дорогах, является несоблюдение скоростного режима и выезд на полосу встречного движения; в черте городов и населенных пунктов — несоблюдение правил проезда перекрестков», — сообщили в пресс-службе ГИБДД во вторник, 5 июня.

Черников также отметил, что присутствие ребенка в салоне автомобиля не делает родителей более ответственными.

В связи с этим он призвал создать родительское общественное движение за повышение безопасности на дорогах. Присоединиться к нему можно в социальных сетях «Вконтакте», Facebook и Instagram, разместив фото и видео с хештегом #НаучиРебенкаПДД.

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