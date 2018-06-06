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«Алиса» поможет интернет-пользователям «поговорить» с Пушкиным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Интернет-пользователи с помощью голосового помощника «Алиса» смогут «поговорить» с поэтом Александром Пушкиным. Подобную возможность предоставили просветительский проект Arzamas и «Яндекс» в честь 219-летия литератора.

После того как пользователь произносит фразу «включил разговор с поэтом» или «включи Пушкина», голосовой помощник анализирует реплики и подбирает близкий по значению ответ из базы, в которой тысячи фраз из произведений и писем поэта.

«Алгоритм работает с помощью машинного обучения: эта же технология используется при выведении фактовых ответов в поисковой выдаче», — приводит сообщение пресс-службы поисковика телеканал «360».

«Алису» научили понимать контекст и анализировать историю беседы, добавляет «Федеральное агентство новостей».

15 марта стало известно, что «Алису», доступную ранее только в мобильном приложении, встроили в «Яндекс.Браузер». Голосовой помощник «Яндекса» «Алиса» теперь может вызвать такси. Для этого необходимо задать соответствующую команду и нужный адрес.

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