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Минобороны создаст «морскую полицию»

«Красные береты» обеспечат правопорядок на кораблях и судах ВМФ
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Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
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На кораблях и судах ВМФ России появятся подразделения военной полиции. Они будут поддерживать правопорядок в дальних походах, следить за отсутствием на борту посторонних во время стоянки в порту. Эксперты считают, что нововведение поможет избежать провокаций в заграничных водах.

Новое структурное подразделение военной полиции начнет работу со следующего года. Об этом «Известиям» рассказали в Главкомате ВМФ. Первые морские «красные береты» уже несут службу на Северном флоте. В частности — на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов». Раньше часть задач, которые им поручены, выполняла морская пехота.

До принятия решения о создании новой структуры был обобщен опыт аналогичных формирований из более 40 развитых стран.

В последние месяцы в Минобороны РФ активно отрабатывают использование военной полиции в случае нештатных ситуаций. Налаживается взаимодействие с армейскими, флотскими и правоохранительными структурами.

Недавно в Мурманской области на аэродроме Сафоново-1 прошли учения по устранению последствий ЧП. Тренировки проходили с участием сил и средств ВВС и ПВО Северного флота, автобронетанковой службы, подразделений радиационной, химической и биологической защиты. Более 300 командиров военной полиции во главе с начальником этой структуры генерал-лейтенантом Владимиром Ивановским следили за учениями. Это говорит об их особом статусе.

Присутствие правоохранителей на кораблях и судах ВМФ должно гарантировать, что любое нарушение порядка будет устранено максимально профессионально. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал член российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

— Военная полиция занимается дознанием в случае преступления, поддержанием правопорядка, — напомнил Олег Жердев. — Ее сотрудники имеют соответствующее образование. В этом их преимущество. Морская пехота может задержать человека, который пытается проникнуть на борт корабля. Но полицейские знают, как обходиться с нарушителем. 

Грамотная реакция правоохранителей на инциденты поможет избежать скандалов в иностранных портах. В таких местах возможны провокации — например, несанкционированные попытки проникновения на борт.

Морская военная полиция есть во многих странах. В Германии это самостоятельный род войск, который решает ряд задач в интересах ВМС. В частности, он сопровождает грузы, перевозимые на судах военно-морских сил. В Испании подобные подразделения поддерживают порядок в соединениях морской пехоты и на территории баз ВМФ. Они также обеспечивают безопасность на военно-морских объектах вне пределов национальной территории.

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