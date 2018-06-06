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Фестиваль в Рязани вошел в топ-10 музыкальных событий начала лета

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Фестиваль «Золотая ладья» вошел в топ-10 самых популярных у туристов культурных событий и фестивалей в России в начале лета. Рейтинг составило аналитическое агентство «ТурСтат».

Событие в Рязани заняло в этом списке седьмое место. На первых трех расположились Платоновский фестиваль искусств в Воронеже, фестиваль П.И. Чайковского в подмосковном Клину и Арт-Овраг в нижегородской Выксе.

Как отмечает РИА «7 новостей», в этом году «Золотая ладья» пройдет 16 июня в Касимове Рязанской области. В программе праздника — представления народного театра, дегустация старинных блюд татарской кухни в атмосфере XIX века и демонстрация вырковских игрушек, подков, причудливых кувшинов и медальонов.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что гастрономический фестиваль «Кухни Рязанского края» вошел в десятку популярных и уникальных событий мая. Рейтинг составило аналитическое агентство «ТурСтат».

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