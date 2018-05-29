Москва вошла в топ-10 городов мира с самыми дорогими офисами

Москва стала десятой в списке городов по стоимости аренды офисов премиум-класса. Об этом сообщили в пресс-службе консалтинговой компании Knight Frank.

Первая строчка рейтинга досталась Гонконгу. Там аренда офисов верхнего ценового сегмента стоит в среднем $2,5 тыс. за 1 кв. м в год. В топ-5 городов мира с самыми дорогими премиальными офисами вошли также Нью-Йорк (Манхэттен), Лондон (Сити и Вест-Энд), Токио и Париж.

По данным аналитиков, аренда премиального офиса в Москве в среднем стоит $782 за 1 кв. м в год. В столице усредненная ставка аренды офиса в дорогом бизнес-центре в 1,8 раза выше, чем в среднем по России, пишет сайт kp.ru. В качестве арендаторов таких офисов чаще всего выступают технологические, телекоммуникационные и медиакомпании, а также представители производственного сектора.

В апреле была названа стоимость аренды самой дорогой квартиры в Москве. Она составила 650 тыс. рублей в месяц.