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Жители Москвы в июне смогут наблюдать Меркурий

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Фото: TASS/Zuma/Aubrey Gemignani
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Жители Москвы смогут наблюдать Меркурий в вечернем небе с 13 июня вплоть до начала августа.

Как сообщает пресс-служба Московского планетария, для наблюдения за планетой потребуется бинокль, открытый горизонт и ясное, безоблачное небо. При этом Меркурий будет нелегко заметить из-за близости к Солнцу, говорится в сообщении.

Меркурий — самая маленькая и самая близкая к Солнцу планета. Период обращения вокруг звезды составляет 88 земных суток. Диаметр планеты — всего 4879 км. Меркурий обладает большим железным ядром — оно составляет 83% от объема небесного тела. Температура на поверхности планеты колеблется от -180 до +430 градусов Цельсия.

Он относится к планетам земной группы и по своим физическим характеристикам и внешнему виду напоминает Луну.

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