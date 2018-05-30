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Ученый предрек уничтожение инопланетян землянами в будущем

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Фото: Global Look Press/Elena Sikorskaya
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Человечество сможет в будущем полностью уничтожить инопланетные цивилизации, а не наоборот, как предполагают многие. Об этом заявил российский физик-теоретик из Московского института электронной техники Александр Березин. Свои доводы ученый изложил в работе, которая хранится в архиве интернет-библиотеки Сornell University Library.

Парадокс Ферми (отсутствие точных доказательств существования НЛО. — iz.ru) физик-теоретик объяснил тем, что инопланетные создания погибают еще до того, как их обнаружение становится возможным, а также сильной гравитацией на остальных планетах.

По утверждению Березина, на сегодняшний день человечество — единственная разумная цивилизация, иначе у людей уже возник бы конфликт с другими цивилизациями.

Российский исследователь считает, что в будущем, когда человечество достаточно разовьется для того, чтобы контактировать с инопланетянами, оно их уничтожит, поскольку людям свойственна агрессия.

Также существует вероятность, что — так как освоение галактики потребует множества несовместимых с жизнью инопланетян ресурсов — человек неосознанно уничтожит или предотвратит появление НЛО, сообщает телеканал «Звезда».

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