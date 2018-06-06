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Безруков представил видеоклип на свою первую песню

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Фото: Кадр из клипа/Youtube
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Актер Сергей Безруков представил видеоклип на дебютный сингл «Не про нас» своей новой рок-группы «Крестный папа». Клип опубликован на официальном youtube-канале артиста.

Премьера песни состоялась 1 июня, тогда же сингл оказался в топ-5 российского чарта iTunes, а затем занял 94-ю строчку в европейском топ-100. Сам народный артист России признался, что о своей рок-группе мечтал давно.

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«Слишком много было работы: кино, театр. А музыка была, знаете, для души, и времени на нее не хватало, что называется, было не до этого. Но я действительно давно хотел создать свою рок-группу. Посмотрим, как дальше пойдет, но это история не для работы, а для души», — приводит НСН слова Безрукова.

Как отмечает телеканал «360», сразу после появления клипа в Сети подписчики Сергея Безрукова вынесли вердикт: «Саша Белый вернулся!». По их мнению, сыгранный Безруковым образ героя в клипе напоминает полюбившегося многим персонажа популярного сериала «Бригада» — сильного, волевого, готового драться за любимую женщину на дуэли. Сцену драки в клипе поставил известный каскадер Валерий Деркач, который работал над драками и трюками в сериале «Бригада». В съемках клипа также приняли участие актер Антон Хабаров и артисты Московского Губернского театра.

Следующий сингл рок-группы «Крестный папа» будет посвящен грядущему чемпионату мира по футболу 2018 года и будет называться «Прорываться». Музыканты обещали презентовать песню в канун старта мундиаля.

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