Безруков и Скляр рассказали о феномене Высоцкого

25 января 1938-го в Москве родился Владимир Высоцкий. Его талант называли безграничным: поэт, актер, автор-исполнитель. Высоцкий был подлинно народным артистом СССР.

«Он везде был такой настоящий мужчина. Крепкий, настоящий, волевой. Как говорят: «Не сотвори себе кумира», но я думаю, что вполне возможно следовать кумиру. Можно его не сотворить, но в данном случае — смотреть и равняться», — говорит народный артист России Сергей Безруков.

Песни Высоцкого страна знала наизусть.

«Его же всё интересовало. Он из всего мог сделать песню. Он всё видел своей темой. Интерес к Высоцкому уже долгие-долгие годы не угасает, и поэтому сейчас 80-летний юбилей — это такой, знаете, национальный праздник у многих любителей Высоцкого. И у многих молодых людей, которые не застали Высоцкого», — отмечает лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Скляр.