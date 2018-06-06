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Центробанк прогнозирует ежегодный прирост ВВП на 2%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Центральный банк России прогнозирует ежегодный прирост ВВП страны на уровне 1,5–2%, говорится в докладе регулятора «Основные направлениях развития финансового рынка РФ на 2019-2021 годы».

В документе отмечается, что такие темпы прироста окажут сдерживающее влияние на субъекты экономики, в частности на возможности «осуществлять сбережения и предъявлять спрос на финансовые услуги».

Ранее в июне глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что рост цен на бензин может ускорить инфляцию в России на 0,2–0,4% и будет сдерживать снижение инфляционных ожиданий.

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