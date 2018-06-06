Прямой эфир

Волонтеры привели в порядок заброшенные дачи в Оренбургской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Оренбургской области Юрий Берг встретился с участниками Всероссийского студенческого корпуса спасателей, которые благоустроили лесополосу возле хутора Степановского. Почти 300 дач заброшены. Безопасности людей угрожают ветви старых, почти вековых деревьев, растущих вблизи жилья.

В масштабной работе по опиловке и вывозу спиленного участвовали около 50 человек, в том числе 30 бойцов Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС), сообщает РИА «Оренбуржье». В общей сложности волонтеры вывезли 12 грузовиков свежеспиленных веток и валежника.

Напомним, число волонтеров в России уже превысило 7 млн человек. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. На чемпионате мира по футболу будут работать 32 тыс. добровольцев. Кириенко призвал волонтерские организации активнее подавать заявки для участия в конкурсе «Добровольцы России». 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рязанская область примет региональный закон о волонтерах
Число участников экологических акций в Коми выросло в два раза

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017