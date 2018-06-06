Волонтеры привели в порядок заброшенные дачи в Оренбургской области

Глава Оренбургской области Юрий Берг встретился с участниками Всероссийского студенческого корпуса спасателей, которые благоустроили лесополосу возле хутора Степановского. Почти 300 дач заброшены. Безопасности людей угрожают ветви старых, почти вековых деревьев, растущих вблизи жилья.

В масштабной работе по опиловке и вывозу спиленного участвовали около 50 человек, в том числе 30 бойцов Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС), сообщает РИА «Оренбуржье». В общей сложности волонтеры вывезли 12 грузовиков свежеспиленных веток и валежника.

Напомним, число волонтеров в России уже превысило 7 млн человек. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. На чемпионате мира по футболу будут работать 32 тыс. добровольцев. Кириенко призвал волонтерские организации активнее подавать заявки для участия в конкурсе «Добровольцы России».