Число участников экологических акций в Коми выросло в два раза

Каждый пятый житель Коми принял в 2017 году присоединился к экологической акции. Всего по республике в субботниках и аналогичных мероприятиях участвовало более 182 тыс. чел - 21% от всего населения региона, в два раза больше, чем в 2016-м.

В рамках акции «Речная лента» были очищены берега 92 водоемов: рек Печора, Чибью, Ухта, Луза, Лопъю, Сысола, Большая Инта, Кожим, Ижма, Нившера, Вишера, Локчим, Вымь и др. Масштабную уборку поддержали волонтеры, органы исполнительной власти и общественные организации, школы и промышленные предприятия республики, администрации муниципалитетов. Об этом пишет ИА «Комиинформ».

Напомним, в Уфе 29 апреля любители спорта вышли на плоггинг — пробежку, совмещенную с экологической акцией. Слово «плоггинг» происходит от английского jogging и шведского глагола plocka upp — «поднимать что-то». Новый вид фитнеса позволяет оставаться в хорошей физической форме и вносить свой вклад в уборку улиц.