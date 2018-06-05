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Рязанская область примет региональный закон о волонтерах

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил о необходимости регионального нормативно-правового акта, регулирующего сферу добровольчества, аналогичного федеральному закону, вступившему в силу 1 мая.

По его словам, в области хорошо развито волонтерское движение. Оно объединяет около 15 тыс. человек, эффективно работают 320 отрядов, передает РИА «7 новостей». Любимов подчеркнул, что новый закон позволит расширить возможности господдержки добровольчества, увеличить численность волонтерского движения.

Напомним, С 1 мая в России вступил в силу закон, который устанавливает правила взаимоотношений добровольцев и тех, кто их привлекает. Закон вносит ясность в вопросы сотрудничества волонтерских организаций с органами государственной власти. В частности, он уравнивает понятия «волонтерство» и «добровольчество» и прописывает возможность заключения с волонтерами гражданско-правовых договоров.

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